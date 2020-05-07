اليوم.. طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان اللغة الثانية إلكترونيًا

يبدأ طلاب الصف الثاني الثانوي العام، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، إلكترونيا على التابلت من المنازل، اليوم الخميس، وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشرhttps://stream.moe.gov.eg/ .

وتبدأ المجموعة الاولى من طلاب الصف الأول الثانوى، الاختبار (من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا) والمجموعة الثانية التى تبدأ من 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، حيث تستهدف الوزارة قرابة 573 ألف طالب وطالبة فى الصف الأول الثانوى فى الامتحان الإلكترونية.

كما يؤدى طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب فى الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالى: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه منذ بدء امتحانات نهاية الترم الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى، تم رصد قيام بعض الطلاب بالغش من خلال الواتس وصفحات الفيس وأيضا تصوير أسئلة الامتحان الإلكترونى ورفعها على صفحات الغش، حيث أكدت الوزارة أن جميع الحالات سيتم معاقبتها وفقا للقانون.

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل من اجتهد بنفسه سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشترى بحثًا أو شاركفى الغش الجماعى سيدخل امتحانات الدور الثانى لأن التربية قبل التعليم، متابعا: "نحن معكم على التليجرام كما أننا معكم على الفيس والواتس".