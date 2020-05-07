وزارة الصحة بسنغافورة: تسجيل حالتي وفاة و788 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في ​سنغافورة​ "تسجيل 788 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ممّا يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 20198"، مشيرةً إلى "تسجيل حالتي وفاة، ممّا يرفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 20 وفاة".

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّ "فيروس "كورونا" المستجدّ أدّى إلى وفاة 260 ألفًا و546 شخصًا منذ ظهور الوباء للمرّة الأولى في الصين في كانون الأول الماضي"، وفق تعداد أجرته الوكالة استنادًا إلى مصادر رسميّة حتّى الساعة 19:00 (ت. غ) من مساء أمس الأربعاء. وأفادت بـ"تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين و710 آلاف و240 إصابة في 195 دولة ومنطقة، تعافى منهم مليون و153 ألفًا و300 شخص على الأقل".