لجنة الصحة في الصين أعلنت تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في ​الصين​، أنّ "البلاد سجّلت إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد"، دون تغير عن اليوم السابق.

وذكرت في بيان، أنّ "الإصابتين لشخصين قادمين من الخارج"، لافتةً إلى "تسجيل 6 حالات إصابة جديدة دون أعراض"، مقارنةً مع 20 حالة في اليوم السابق. وأوضحت أنّ "العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82885، بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرًّا عند 4633".