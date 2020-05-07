خمسة قتلى ونقل ألف شخص على الأقل إلى مستشفيات إثر تسرّب للغاز في مصنع كيميائي في الهند

أعلنت الشرطة ​الهند​ية مقتل خمسة أشخاص على الأقل على أثر تسرب للغاز في مصنع لمواد كيميائية في جنوب شرق الهند نقل على اثره أيضا ألف شخص على الأقل إلى مستشفيات حسب السلطات المحلية.

وأوضحت الشرطة أن الغاز تسرب من خزانين يزنان خمسة آلاف طن لم يكونا يخضعان لمراقبة بسبب إجراءات العزل المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال سواروب راني المسؤول في شرطة فيزاخابتنام بولاية أندرا براديش "يمكننا أن نؤكد حاليا أن خمسة أشخاص قتلوا". وأضاف أن "سبعين شخصا على الأقل غائبون عن الوعي، وبين مئتين و500 شخص في المجموع تجري معالجتهم".

لكن الطبيب بي كا نايك منسق مستشفيات المنطقة قال لوكالة "فرانس برس" إن "ألف شخص على الأقل في مناطق محيطة بموقع تسرب الغاز نقلوا إلى مسشتفيات عامة وخاصة في فيزاخاباتنام". وأضاف أن حصيلة الخسائر البشرية قد تكون أكبر من ذلك بكثير، موضحا أن "الوقت ما زلنا في وقت مبكر من الصباح وهناك أشخاص نائمون في بيوتهم وغير واعين". وتابع أن "السلطات تقوم بالتفتيش (المنازل) أيضا ونعمل على نقل الناس إلى مستشفيات".

ويقع المصنع الذي تشغله شركة "ال جي بوليمرز" في إحدى ضواحي مدينة فيزاخابتنام المرفأ الصناعي في ولاية أندرا براديش. ويبلغ عدد سكان المدينة حوالى خمسة ملايين نسمة.