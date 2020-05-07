197 وفاة جديدة و1609 إصابات بكورونا في المكسيك ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 27634

أعلنت وزارة الصحة في ​المكسيك​ "تسجيل 1609 إصابات جديدة مؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد، و197 وفاة إضافيّة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 27634 والوفيات إلى 2704".

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّ "فيروس "كورونا" المستجدّ أدّى إلى وفاة 260 ألفًا و546 شخصًا منذ ظهور الوباء للمرّة الأولى في الصين في كانون الأول الماضي"، وفق تعداد أجرته الوكالة استنادًا إلى مصادر رسميّة حتّى الساعة 19:00 (ت. غ) من مساء أمس الأربعاء. ولفتت إلى "تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين و710 آلاف و240 إصابة في 195 دولة ومنطقة، تعافى منهم مليون و153 ألفًا و300 شخص على الأقل".