بيلوسي: على ترامب أن يرتدي كمامة حتى يكون قدوة حسنة للشعب الأميركي

أعلنت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​، إنه "يتعين على رئيس البلاد ​دونالد ترامب​ أن يرتدي كمامة، حتى يكون قدوة حسنة للشعب الأميركي في زمن جائحة ​كورونا​"، مشيرة الى ان "غرور الرئيس يمنعه من اتباع تعليمات السلامة في زمن الوباء، ومن بين هذه التعليمات ارتداء قناع واق أثناء التواجد في الأماكن العامة".

هذا وبدأ فيروس كورونا تفشيه في العالم من مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، ومنذ ذلك الحين أصيب بالعدوى أكثر من 3.6 مليون شخص في مختلف دول العالم توفى أكثر من 258 ألفا منهم، و ألحقت الجائحة أضرارا هائلة بالاقتصاد العالمي، من خلال الإجراءات غير المسبوقة من حيث صرامتها التي اضطرت مختلف الدول إلى اتخاذها لكبح جماح الوباء.