عبدالله: إلى متى سيستمر تهريب المحروقات الى سوريا وبخاصة المازوت؟

سأل عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ "إلى متى سيستمر تهريب ​المحروقات​ الى ​سوريا​، وبخاصة ​المازوت​، وبكميات كبيرة، ونحن نستورد هذه السلعة، وندعمها من بقايا مخزون ​مصرف لبنان​ من العملة الصعبة؟ يكفي استنزاف لمقدرات الوطن. أين ​الأجهزة الأمنية​؟ أين ​الجمارك​؟ أين الوزارة المعنية؟ أين ​القضاء​؟". إضغط للمزيد

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