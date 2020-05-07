إطلاق نار على منزل رئيس اتحاد بلديات قضاء صور والأضرار مادية

تعرّض منزل رئيس اتحاد بلديات قضاء صور وبلدية صور حسن دبوق، لإطلاق نار من سلاح صيد عند منتصف الليل، من داخل حفريات أثار صور البحرية المواجهة لمنزله.
وأدّى إطلاق النار إلى تحطّم زجاج المنزل، واقتصرت الأضرار على الماديّات. وقد حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا بالحادث، فيما استنكر أهالي صور وفاعليّاتها إطلاق النار على منزل دبوق.
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