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إطلاق نار على منزل رئيس اتحاد بلديات قضاء صور والأضرار مادية

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تعرّض منزل رئيس ​اتحاد بلديات قضاء صور​ و​بلدية صور​ ​حسن دبوق​، ل​إطلاق نار​ من سلاح صيد عند منتصف الليل، من داخل حفريات أثار صور البحرية المواجهة لمنزله.

وأدّى ​إطلاق النار​ إلى تحطّم زجاج المنزل، واقتصرت الأضرار على الماديّات. وقد حضرت ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقًا بالحادث، فيما استنكر أهالي صور وفاعليّاتها إطلاق النار على منزل دبوق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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