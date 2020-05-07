إطلاق نار على منزل رئيس اتحاد بلديات قضاء صور والأضرار مادية

تعرّض منزل رئيس ​اتحاد بلديات قضاء صور​ و​بلدية صور​ ​حسن دبوق​، ل​إطلاق نار​ من سلاح صيد عند منتصف الليل، من داخل حفريات أثار صور البحرية المواجهة لمنزله.

وأدّى ​إطلاق النار​ إلى تحطّم زجاج المنزل، واقتصرت الأضرار على الماديّات. وقد حضرت ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقًا بالحادث، فيما استنكر أهالي صور وفاعليّاتها إطلاق النار على منزل دبوق.

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