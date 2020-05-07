يعقوب: كلام جعجع صحيح لان الحكومة عاجزة عن صرف موظفي الانتخابات

اشار رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان كلام رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ صحيح لان ​الحكومة​ عاجزة عن صرف موظفي ​الانتخابات​ لان الزبائنية الوظيفية هي وقود تصفيق المهرجانات واصوات الانتخابات، واعتبر ان عدم سجن اي من لصوص وفاسدي ​المال​ العام لن يعطي ثقة باي خطة اقتصادية طالما النهب مستمر والقعر مثقوب.

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