محمية اهدن فتحت أبوابها أمام الزوار

فتحت ​محمية حرج اهدن​ أبوابها من جديد بعد أقفالها بسبب التعبئة العامة منذ 17 آذار الماضي. وأعلنت ادارة المحمية أنها ستتبع طوال هذه الفترة ترتيبات خاصة خلال استقبال الزوار، حيث يحرص فريق العمل، من اداريين ومرشدين ومأمورين، على ارتداء الكمامات والقفازات وعلى فرض التباعد داخل المقر وبطريقة توزيع الوفود التي لن تكون كبيرة في الزيارات الميدانية .

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