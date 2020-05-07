الشرق الأوسط: بري لم يسجل أي مداخلة باللقاء الوطني المالي واكتفى بما قاله وزني

أشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّه "كان لافتًا عدم تسجيل أي مداخلة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري أو حتّى الإدلاء بأي تصريح، خلال "اللقاء الوطني المالي" في قصر بعبدا".
ولفتت مصادر بري، إلى أنّه "اكتفى بما قاله وزير المالية غازي وزني"، وهو الّذي وصف الخطّة الاقتصاديّة للحكومة في مداخلته بـ"خطّة التعافي الماليّة والإيجابيّة للتفاوض مع "صندوق النقد الدولي" والدول المانحة والدائنين، والّتي تهدف إلى حماية أموال المودعين".
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