الشرق الأوسط: بري لم يسجل أي مداخلة باللقاء الوطني المالي واكتفى بما قاله وزني

أشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّه "كان لافتًا عدم تسجيل أي مداخلة من قبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أو حتّى الإدلاء بأي تصريح، خلال "اللقاء الوطني المالي" في ​قصر بعبدا​".

ولفتت مصادر بري، إلى أنّه "اكتفى بما قاله وزير المالية ​غازي وزني​"، وهو الّذي وصف الخطّة الاقتصاديّة للحكومة في مداخلته بـ"خطّة التعافي الماليّة والإيجابيّة للتفاوض مع "​صندوق النقد الدولي​" و​الدول المانحة​ والدائنين، والّتي تهدف إلى حماية أموال المودعين".