اخبار العالم

استرداد الأموال المنهوبة في مجلس النواب اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يحضر ملف استرداد الاموال المنهوبة في ​ساحة النجمة​ اليوم. اذ تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان النيابية المشتركة​، برئاسة النائب ​ابراهيم كنعان​، جلسة عند الحادية عشرة قبل الظهر، لمتابعة درس اقتراحي القانون المتعلقين باسترداد الاموال المنهوبة، في سياق الجلسات التي تعقدها لاقرار "منطومة قوانين ​مكافحة الفساد​".

وكانت اللجنة اقرت "الاثراء غير المشروع" والغت ​السرية المصرفية​ عن من يؤدي وظيفة عامة واقاربه ومستشاريه. وهي تقارب استرداد ​الأموال المنهوبة​ بآلية للتعقب والتحفظ والمصادرة والاسترجاع.

ويتوقّع انجاز القانون استرداد الأموال المنهوبة في الجلسة التي ستعقد اليوم بحضور ممثلي ​وزارة العدل​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استرداد الأموال المنهوبة في مجلس النواب اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا