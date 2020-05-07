استرداد الأموال المنهوبة في مجلس النواب اليوم

يحضر ملف استرداد الاموال المنهوبة في ​ساحة النجمة​ اليوم. اذ تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان النيابية المشتركة​، برئاسة النائب ​ابراهيم كنعان​، جلسة عند الحادية عشرة قبل الظهر، لمتابعة درس اقتراحي القانون المتعلقين باسترداد الاموال المنهوبة، في سياق الجلسات التي تعقدها لاقرار "منطومة قوانين ​مكافحة الفساد​".

وكانت اللجنة اقرت "الاثراء غير المشروع" والغت ​السرية المصرفية​ عن من يؤدي وظيفة عامة واقاربه ومستشاريه. وهي تقارب استرداد ​الأموال المنهوبة​ بآلية للتعقب والتحفظ والمصادرة والاسترجاع.

ويتوقّع انجاز القانون استرداد الأموال المنهوبة في الجلسة التي ستعقد اليوم بحضور ممثلي ​وزارة العدل​.