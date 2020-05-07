أوضحت مصادر مواكبة للتحقيقات الّتي يجريها القضاء في قضيّة استيراد الفيول المغشوش لصالح "مؤسسة كهرباء لبنان"، لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة، أنّ "قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور استمع إلى وزيري الطاقة السابقين ندى بستاني ومحمد فنيش كشاهدَين، وتمحورت إفادتاهما حول الآليّة الّتي اعتمدت في إبرام العقد الّذي وُقّع بين وزارة الطاقة والمياه وشركة "سوناطراك" الجزائريّة في العام 2005، وبنود هذا العقد الّذي تزوّد على أساسه شركة الكهرباء بالفيول".
ولفتت المصادر إلى أنّ "التحقيق ركّز أيضًا على دور وزارة الطاقة وشخص الوزير في متابعة تنفيذ شروط العقد، والتأخّر في كشف الخلل في شحنات الفيول غير المطابقة للمواصفات، الّذي أدّى إلى هدر المال العام، بالإضافة إلى توضيح المعايير الّتي اعتُمدت عند تجديد العقد كلّ 3 سنوات".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الأنباء: إفادتا بستاني وفنيش تمحورتا حول العقد مع "سوناطراك" والتأخر بكشف الخلل بشحنات الفيول المغشوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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