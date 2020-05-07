1284 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا و123 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الخميس ارتفاع عدد ​حالات​ الإصابة ب​فيروس كورونا​ في ​ألمانيا​ بواقع 1284 إلى 166091 إصابة.

كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد بواقع 123 إلى 7119.