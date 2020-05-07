البيت الأبيض: العلاقة الحالية بين أميركا والصين هي واحدة من خيبات الأمل والخيانة

أكّدت المتحدّثة الرسميّة باسم "​البيت الأبيض​" كايلي ماكناني، خلال مؤتمر صحافي، أنّ "العلاقة الحاليّة بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الصين​ هي واحدة من خيبات الأمل والخيانة"، لافتةً إلى أنّ "العلاقة مع الصين ليست جيّدة"، ممّا يسلّط الضوء على الخلاف المتعمّق بين ​واشنطن​ وبكين.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الّذي تصاعدت فيه حدّة التصريحات بين بكين وواشنطن حول أصول فيروس "كورونا"، الّذي أدّى إلى وفاة مئات الآلاف في جميع أنحاء العالم وقلب الحياة في جميع أنحاء العالم.

وكان قد أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنّه لا يصدّق إحصائيّات الصين المنشورة رسميًّا بشأن فيروس "كورونا".