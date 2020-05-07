التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد الزهراني بالاتجاهين

افادت ​غرفة التحكم المروري​ عن قطع السير على اوتوستراد ​الزهراني​ بالاتجاهين من قبل اصحاب الشاحنات. وقد تسبب قطع الطريق بزحمة سير خانقة. وكان اصحاب الشاحنات قد اصدروا بيانا بالامس دعوا فيه للمشاركه في الاعتصام الذي سيقام صباح الخميس من اجل المطالبه بتسهيل الاعمال في مجال نقل مواد البناء، كما دعا البيان الدولة الى تنظيم هذا القطاع من اجل ان تأمين لقمه عيش كريمه. ودعا جميع العاملين في قطاع النقل والحفر والصناعه والتعهدات المشاركه في التجمع في نقطة الزهراني.

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