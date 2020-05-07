شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني لوزير التعليم: تجربتك الوليدة قد تتسبب فى ضياع جهود التطوير لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب طارق متولى، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ظاهرة الغش الإلكتروني، وكيفية مواجهتها فى الفترة المقبلة، وأنها تمثل خطورة على المنظومة التعليمية، وقد تؤثر على النظام التعليمى بشكل عام.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه كان حريصا على متابعة امتحانات الصف الأول والثانى الثانوي، خاصة وأن التجربة وليدة، وفكرة جديدة ناتجة عن الظروف الراهنة، متابعا: "سألت إحدى الطالبات عن الامتحان قالت لى كنا قاعدين مع بعض بنحل الامتحان من على جوجل"، مؤكدا أن هناك الكثير من هذه النماذج على مستوى الجمهورية، مما يستوجب إعادة النظر فى هذه التجربة الوليدة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن يتم عمل تقرير شامل ومفصل عن التجربة، يتم ذكر الإيجابيات والسلبيات، ويتم وضع خطة لمعاجلة القصور بها، والمتمثل فى عملية الغش الإلكتروني، خاصة وأن هذه الظاهرة قد تتسبب فى ضياع الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير نظام التعليم، خلال السنوات الأخيرة، ويُهدر جهود أولياء الأمور، وينتج عنه جيل بلا نوابغ أو كوادر علمية.

وأكد عضو البرلمان، أن تطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة على المنظومة التعليمية يعتمد فى المقام الأول على وجود بنية تحتية مؤهلة، وطبيعة الخدمة التى سيتم تقديمها، بالإضافة لمتلقى الخدمة، ولابد أن يكون هناك تنسيق بين الثلاث محاور وتناغم لضمان نجاح أى تجربة جديدة، وما حدث من غش الكرتونى يؤكد أن هناك خلل ما فى بعض النقاط، يستوجب إعادة النظر فى هذه الفكرة من جديدة على أن يتم الاستفادة من الأخطاء.