شكرا لقرائتكم خبر عن النائب يسرى المغازى: خطة التعايش مع "كورونا" ستخلق مزيدا من الوعى لدى المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا وفقا لخطة التعايش التى تم الإعلان عنها من قبل الحكومة خلال الفترة السابقة سيخلق مزيدا من الوعى لدى المواطنين، ويجعلهم على خط واحد من الجهات التنفيذية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، حتى لا يتحول الأمر لكارثة وسيناريو غير متوقع.

ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها سبقه العديد من حملات الوعى، والإعلان عن خطوات الحماية والإجراءات الوقائية، ومع التعايش ستحول هذا إلى أسلوب حياة للمواطنين، وسيكون هناك حرص من الجميع على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، خاصة وأن العالم كله يعانى من هذا الوباء، مما يؤكد أن الأمر لابد أن يؤخذ على محمل الجد، وعدم التهاون فى الأزمة، او التهويل منها فى نفس الوقت لابد أن تكون هناك مسئولية مشتركة بين السلطة التنفيذية والمواطنين.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المسبقة، وعلى المواطنين أن يكونوا على قدر من المسئولية، وأن يتبعوا هذه الإجراءات وتنفيذها على أرض الواقع، مؤكدا أن النواب عليهم دور توعوى بجانب الحكومة بشأن أزمة فيروس كورونا، وكيفية التصدى لهذه الأزمة، وطرق الوقاية.

وكانت وزيرة الصحة هالة زايد، قد عرضت فى الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش فى ضوء عدم اليقين حول المدى الزمنى لاستمرار أزمة فيروس كورونا، حيث تقوم الخطة على اتباع كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة فى مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائى كل 14 يوما، للتصرف فى ضوء تلك النتائج، وتمت الإشارة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.