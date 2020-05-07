"أوبر" تسرح 40% من الموظفين العاملين في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت موظفة في شركة أوبر تكنولوجيز وموظفان سابقان إن الشركة سرحت مئات الموظفين بمكاتبها في مصر أمس الأربعاء بينما تقوم الشركة بتخفيضات أوسع نطاقا في العمالة في ظل تفشي فيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.

وقال الموظفان اللذان فقدا عملهما أمس والموظفة التي احتفظت بعملها إنه تم إبلاغهم بتسريح حوالي 40 بالمئة من الموظفين في مكاتب أوبر في مصر.

وأضافوا أن العدد الإجمالي للموظفين كان يتراوح بين 650 و700.

جاء ذلك بينما أعلنت أوبر أنها ستلغي حوالي 3700 وظيفة بدوام كامل عالميا وهو ما يعادل 17 في المئة من عدد موظفيها.

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وامتنع متحدث باسم الشركة عن ذكر تفاصيل تسريح الموظفين في مصر لكنه قال إن التغييرات تشمل 46 دولة إجمالا.

ومصر البالغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة هي أكبر سوق في الشرق الأوسط لخدمات حجز سيارات الأجرة وكانت ضمن أكبر عشر أسواق لأوبر عالميا.

واتخذت مصر سلسلة إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد منها حظر التجول ليلا وإغلاق المدارس والمساجد.

غير أن السلطات لم تصل إلى حد فرض العزل العام وظلت سيارات الأجرة تعمل خلال النهار.