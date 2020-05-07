وزارة الصحة التركية: تسجيل 64 حالة وفاة و2253 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة التركية "ارتفاع عدد المتعافين من فيروس "كورونا" المستجد في تركيا إلى 78 ألفًا و202، إثر تسجيل 4 آلاف و917 حالة شفاء جديدة".
وأوضحت في بيان، أنّ "إجمالي الإصابات بـ"كورونا" ارتفع إلى 131 ألفًا و744، إثر تسجيل ألفين و253 إصابة"، لافتةً إلى "تسجيل 64 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 3 آلاف و584 حالة".
وفي تعليقه على المعطيات الجديدة، أشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "عدد المصابين في وحدات العناية المشدّدة يتراجع باستمرار"، مركّزًا على أنّ "فيروس "كورونا" يغتنم كلّ فرصة تُتاح له من أجل الانتشار وإصابة أكبر عدد ممكن من الأشخاص". وجدّد تأكيده أهميّة "الالتزام بالضوابط والتدابير الوقائيّة، والحرص على مبدأ التباعد الاجتماعي".
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