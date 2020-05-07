بولندا ترجئ الانتخابات الرئاسية المقرّرة الأحد

اعلن زعيم الحزب الحاكم في ​بولندا​ ​ياروسلاف كاتشينسكي​ وحليفه ياروسلاف غووين أنّ ​الانتخابات الرئاسية​ المقرّرة الأحد المقبل أرجئت إلى موعد يحدّد لاحقاً.

وقال الرجلان في إعلان مشترك إنّ الاستحقاق الرئاسي الذي طالبت المعارضة مراراً بإرجائه بسبب جائحة "كوفيد-19" لن يجري في موعده وإنّ رئيسة ​مجلس النواب​ ستعلن عن "أقرب موعد ممكن" لإجراء الانتخابات.

ولم يشر الإعلان إلى الموعد الجديد المحتمل للانتخابات لكنّ ​الدستور​ وقانوناً أقرّ أخيراً يفرضان إجراءها في 17 أو 23 الجاري.

وكان حزب "القانون والعدالة" الحاكم بزعامة كاتشينسكي تعهّد إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن، في موقف وضعه محلّلون في خانة السعي إلى ضمان إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته أندري دودا لولاية ثانية بسبب المخاوف المتّصلة بتضاؤل فرص فوزه كلّما طال الوقت وتفاقمت تداعيات أزمة جائحة "كوفيد-19".