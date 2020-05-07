تجمع بساحة ايليا يطالب إطلاق سراح الشابين الذين ألقيا قنبلة البنك الفرنسي

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن بدء التجمع في ساحة ثورة عند تقاطع ايليا في صيدا للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الموقوفين وضاح غنوي ومحمود مروة المتهمين ب​القاء قنبلة​ على البنك الفرنسي في صيدا والذي اوقفهما ​فرع المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ أعلن في وقت سابق أن فرع المعلومات ألقى القبض على شخصين قاما ب​إلقاء قنبلة​ على البنك الفرنسي في ​مدينة صيدا​ في الأسبوع الماضي احتجاجا على أداء ​المصارف​ مع المودعين.

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