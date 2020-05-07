افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، عن بدء التجمع في ساحة ثورة عند تقاطع ايليا في صيدا للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الموقوفين وضاح غنوي ومحمود مروة المتهمين بالقاء قنبلة على البنك الفرنسي في صيدا والذي اوقفهما فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أعلن في وقت سابق أن فرع المعلومات ألقى القبض على شخصين قاما بإلقاء قنبلة على البنك الفرنسي في مدينة صيدا في الأسبوع الماضي احتجاجا على أداء المصارف مع المودعين.
كانت هذه تفاصيل خبر تجمع بساحة ايليا يطالب إطلاق سراح الشابين الذين ألقيا قنبلة البنك الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.