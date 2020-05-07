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تجمع بساحة ايليا يطالب إطلاق سراح الشابين الذين ألقيا قنبلة البنك الفرنسي

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افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن بدء التجمع في ساحة ثورة عند تقاطع ايليا في صيدا للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الموقوفين وضاح غنوي ومحمود مروة المتهمين ب​القاء قنبلة​ على البنك الفرنسي في صيدا والذي اوقفهما ​فرع المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ أعلن في وقت سابق أن فرع المعلومات ألقى القبض على شخصين قاما ب​إلقاء قنبلة​ على البنك الفرنسي في ​مدينة صيدا​ في الأسبوع الماضي احتجاجا على أداء ​المصارف​ مع المودعين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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