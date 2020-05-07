الشرق الأوسط: أميركا تسعى لإضعاف مهام قوات اليونيفيل بلبنان وتقليص عددها وخفض ميزانيتها

عَلِمت صحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تسعى إلى تغيير تفويض قوات "​اليونيفيل​" في ​لبنان​ وقواعد عملها لجهة إضعاف مهامها وتقليص عددها وخفض ميزانيّتها، إضافة إلى اقتراح بتوسيع مهامها لتشمل الدخول إلى الملكيّات الخاصة، وهذا ما يسمح لها بتفتيش مراكز "​حزب الله​"، وهو ما تؤيّده ​ألمانيا​".

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