شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني: النصر قادم لا محالة على مليشيا الحوثي في معركة كل اليمنيين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 4:22 صباحًا, 7 مايو 2020 م المناطق - الرياض قال رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك إن معركة القضاء على مليشيا الحوثي الإرهابية ومشروعها العنصري هي معركة كل اليمنيين.

وأكد وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أن محافظة البيضاء وقبائلها الباسلة ضربت أروع الأمثلة في الدفاع عن ثورة سبتمبر والدفاع عن اليمن في محطات تاريخية مختلفة.

ولفت أن تداعي قبائل البيضاء للوقوف في وجه المليشيات الحوثية الإرهابية لوضع حد لانتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين وآخرها إقدامها على قتل المواطنة جهاد الأصبحي عقب اقتحام منزلها في جريمة تنافي كل العادات والتقاليد والأعراف القبلية والأخلاقية.

وأشار “عبدالملك” أن النصر قادم لا محالة على هذه الفئة الباغية التي انتهكت الأعراض ودمرت الممتلكات وأزهقت الأرواح في سبيل تنفيذ أجندتها الإنقلابية الدخيلة على المجتمع والشعب اليمني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء اليمني: النصر قادم لا محالة على مليشيا الحوثي في معركة كل اليمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.