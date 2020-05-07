شكرا لقرائتكم خبر عن رغم رفض الحكومة .. "رومانيا" تنوي تخفيف عقوبات خرق الإغلاق الصحي والان نبدء بالتفاصيل

تعتزم رومانيا تخفيف الغرامات التي تفرض على من يخرقون القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا ، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية في بوخارست الإجراءات أمس الأربعاء. وتم إبطال اللوائح المفروضة منذ 3 نيسان/أبريل والتي تنص على فرض غرامات بقيمة 20 ألف ليو (4476 دولارا)، مما يعني أن اللائحة السابقة سارية الآن. وبموجب اللائحة الحالية، يصل الحد الأقصى للغرامات على الأفراد إلى خمسة آلاف ليو. Advertisements وقال رئيس الوزراء الروماني لودوفيك أوربان إن قرار المحكمة أصابه بالصدمة، وإنه تم منع الحكومة من حماية أرواح الرومانيين. ووصف أوربان القرار بأنه "دعوة للفوضى والسلوك غير المناسب". وحتى أمس الأربعاء، سجلت رومانيا 14 ألفا و107 حالات إصابة بفيروس كورونا ، و858وفاة.

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