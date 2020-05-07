شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تمدد للعراق استيرادها الكهرباء من إيران 120 يومًا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بخصوص اتصال بين بومبيو ورئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي "دعما للحكومة الجديدة، ستمضي الولايات المتحدة قدما في منح استثناء لمدة 120 يوما لاستيراد الكهرباء تعبيرا عن رغبتنا في المساعدة في تهيئة الظروف المناسبة للنجاح".
ومددت واشنطن مرارا الإعفاء الذي يسمح لبغداد باستخدام إمدادات الطاقة الإيرانية الضرورية لشبكتها للكهرباء لمدة 90 أو 120 يوما. لكنها مددت الإعفاء في الشهر الماضي لمدة 30 يوما فقط بينما كانت بغداد تواجه صعوبة في تشكيل حكومة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تمدد للعراق استيرادها الكهرباء من إيران 120 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.