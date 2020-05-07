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أمريكا تمدد للعراق استيرادها الكهرباء من إيران 120 يومًا 

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أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس الوزراء العراقي الجديد أن الولايات المتحدة ستعطي العراق استثناء لمدة 120 يوما لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران لمساعدة الحكومة الجديدة على النجاح.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بخصوص اتصال بين بومبيو ورئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي "دعما للحكومة الجديدة، ستمضي الولايات المتحدة قدما في منح استثناء لمدة 120 يوما لاستيراد الكهرباء تعبيرا عن رغبتنا في المساعدة في تهيئة الظروف المناسبة للنجاح".

ومددت واشنطن مرارا الإعفاء الذي يسمح لبغداد باستخدام إمدادات الطاقة الإيرانية الضرورية لشبكتها للكهرباء لمدة 90 أو 120 يوما. لكنها مددت الإعفاء في الشهر الماضي لمدة 30 يوما فقط بينما كانت بغداد تواجه صعوبة في تشكيل حكومة جديدة.

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