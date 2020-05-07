احتجاجات ألمانية ضد "إغلاق كورونا" تتجاوز المسموح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بلغ عدد المتظاهرين في ألمانيا، الأربعاء، ضد إجراءات الإغلاق المتعلقة بكورونا في البلاد أكثر من 350 شخصا، وهو العدد الذي يتجاوز المسموح به للتظاهر وهو 50 شخصا.

وذكرت شرطة برلين في تغريدة عبر موقع تويتر أن فريق تصوير تعرض لهجوم، وأنه تم احتجاز متظاهر خلال احتجاج غير قانوني ضد الإجراءات المفروضة لوقف تفشي الجائحة.



ووقع الهجوم على فريق التصوير التابع لقناة "إيه آر دي" بالقرب من مبنى البرلمان (رايخستاج)، حسب التغريدة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن ما بين 350 و400 شخص تجمهروا أمام مبنى الرايخستاج، عقب دعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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ودعا ضباط الشرطة المتظاهرين إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي، كما حثوهم على مغادرة الميدان عبر مكبرات الصوت، وفرقوا الحشد في نهاية المطاف.

ووفق الشرطة، فإن العديد من المتظاهرين تصرفوا بصورة عدائية، وسُمعت هتافات "نحن الشعب".

وكان فريق تابع للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" تعرضوا يوم الجمعة لهجوم من ملثمين بعد عملهم في تصوير مظاهرة ضد قواعد الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وكان يمينيون شعبويون شاركوا في هذه المظاهرة.