الأمم المتحدة ترحب بمنح الثقة لرئيس الوزراء العراقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الخميس، بمنح مجلس النواب الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأغلبية تشكيلته الوزارية.

وحثت بلاسخارت، في بيان، على "استكمال تشكيل الوزارة ليتسنى للحكومة الجديدة التحرك سريعا لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية المتزايدة".

وقالت "تواجه الحكومة العراقية معركة شاقة وليس هناك وقت يُدّخر، وتمثل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في ظل جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط أولوية قصوى".

وأضافت "لكن يجب التصدي للتحديات الأخرى التي طال أمدها دون تأخير، وتشمل تقديم الخدمات العامة الكافية ومحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، فضلا عن العدالة والمساءلة".

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وشددت على مواصلة دعم الأمم المتحدة للحكومة العراقية في التصدي لهذه التحديات.

وفي وقت سابق، صوّت البرلمان العراقي للتشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة الكاظمي، الذي قال في كلمة له خلال جلسة التصويت التي حضرها 266 نائبا "إن هذه الحكومة هي حكومة حل لا حكومة أزمات".

وأكد موقفه من رفض استخدام أرض العراق كساحة للاعتداءات، مشددا على ضرورة العمل على إجراء انتخابات مبكرة نزيهة.