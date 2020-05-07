مادورو: الأميركيان الموقوفان سيحاكمان أمام القضاء الفنزويلي

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كراكاس: أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاربعاء أن الاميركيين اللذين أوقفا في فنزويلا بتهمة محاولة التسلل الى البلاد لإطاحة نظامه، سيحاكمان "في شكل عادل" أمام محكمة فنزويلية.

وقال مادورو في مؤتمر صحافي إن لوك دنمان وآيرن بيري "اعترفا" بانهما دبرا محاولة "التوغل" التي أحبطت ليل السبت الاحد.

واضاف انهما "ملاحقان من جانب النيابة العامة للجمهورية" من دون ان يحدد التهم، مشيرا الى "انهما يتلقيان معاملة جيدة وستتم محاكمتهما مع توافر كل الضمانات وفي شكل عادل".

وقبل بضع ساعات، اكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ان واشنطن ستبذل كل ما هو ممكن لاعادة لوك دنمان وآيرن بيري.

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واعتبر مادورو ان الرئيس دونالد ترامب هو "المسؤول المباشر عن هذا التوغل" البحري الذي قالت سلطات فنزويلا انها احبطته صباح الاحد على سواحل البلاد على مسافة قريبة من كراكاس.

وافادت السلطات الفنزويلية ان ثمانية "مرتزقة" قتلوا حين "احبط" الجيش والشرطة العملية الاحد، وتم اعتقال 19 شخصا.

واتهمت المعارض خوان غوايدو بانه جند "مرتزقة" مستخدما أموالا جمدتها عقوبات اميركية بهدف تدبير هذه العملية.

وسئل مادورو عن احتمال اعتقال غوايدو، فأجاب أن هذا الأمر "لا يعود إليه" بل الى قرار يتخذه القضاء الفنزويلي.