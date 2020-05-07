يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
كراكاس: أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاربعاء أن الاميركيين اللذين أوقفا في فنزويلا بتهمة محاولة التسلل الى البلاد لإطاحة نظامه، سيحاكمان "في شكل عادل" أمام محكمة فنزويلية.
وقال مادورو في مؤتمر صحافي إن لوك دنمان وآيرن بيري "اعترفا" بانهما دبرا محاولة "التوغل" التي أحبطت ليل السبت الاحد.
واضاف انهما "ملاحقان من جانب النيابة العامة للجمهورية" من دون ان يحدد التهم، مشيرا الى "انهما يتلقيان معاملة جيدة وستتم محاكمتهما مع توافر كل الضمانات وفي شكل عادل".
وقبل بضع ساعات، اكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ان واشنطن ستبذل كل ما هو ممكن لاعادة لوك دنمان وآيرن بيري.
واعتبر مادورو ان الرئيس دونالد ترامب هو "المسؤول المباشر عن هذا التوغل" البحري الذي قالت سلطات فنزويلا انها احبطته صباح الاحد على سواحل البلاد على مسافة قريبة من كراكاس.
وافادت السلطات الفنزويلية ان ثمانية "مرتزقة" قتلوا حين "احبط" الجيش والشرطة العملية الاحد، وتم اعتقال 19 شخصا.
واتهمت المعارض خوان غوايدو بانه جند "مرتزقة" مستخدما أموالا جمدتها عقوبات اميركية بهدف تدبير هذه العملية.
وسئل مادورو عن احتمال اعتقال غوايدو، فأجاب أن هذا الأمر "لا يعود إليه" بل الى قرار يتخذه القضاء الفنزويلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مادورو: الأميركيان الموقوفان سيحاكمان أمام القضاء الفنزويلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.