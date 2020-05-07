شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إيهاب غطاطى يطالب محافظ الجيزة بخطة عاجلة لرفع القمامة من الشوارع الجانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إيهاب غطاطى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن منظومة القمامة فى محافظة الجيزة، وتدنى مستوى الخدمة خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس على تراكم القمامة فى العديد من المناطق الداخلية بالمحافظة، ما يعد بيئة خصبة لانتشار الفيروسات والأمراض والأوبئة.

ولفت عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراكم القمامة فى الشوارع الجانبية بمحافظة الجيزة، متابعا: "هناك اهتمام ملحوظ بالشوارع الرئيسية، ولكن الشوارع الداخلية تعانى من تراكم القمامة بها، وهناك العديد من الشكاوى من قبل المواطنين قاطنى هذه المناطق جراء تراكم القمامة".

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وطالب عضو البرلمان، محافظة الجيزة وضع خطة عاجلة لرفع القمامة من جميع الشوارع الجانبية، وان تنال نفس اهتمام الشوارع الرئيسية، وتنظيم حملات تفتيش للتأكد من رفع المخلفات من كافة المناطق بالمحافظة، قائلا:" منظومة القمامة فى محافظة الجيزة فى حاجة ماسة لإعادة النظر مرة أخرى".

وانتقد عضو مجلس النواب، ظاهرة إلقاء مخلفات المبانى فى الشوارع الجانبية مستغلين فترة الحظر، مناشدا الجميع الالتزام وعدم إلقاء هذه المخلفات فى الشوارع حتى لا تعيق حركة المواطنين، وفى نفس الوقت تشديد الرقابة لمنع هذه الظاهرة من قبل البعض.

وكانت الأجهزة التنفيذية بحى الهرم، بالتنسيق مع هيئة النظافة بالجيزة، برئاسة شفيق جلال، رفعت خلال الأيام السابقة ما يقرب من ألف طن مخلفات بناء وقمامة من أسفل دائرى المريوطية فيصل، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث دفعت إدارة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع حى الهرم بلودر و10 سيارات نقل كبيرة من المتحفظ عليهم خلال حملات المتابعة، وتم رفع 50 نقلة مخلفات من إجمالى 1000 م 3.