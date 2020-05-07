شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال برلمانى لرئيس الوزراء بشأن "لبس العيد".. وتحذيرات من التكدس بالمحال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عادل بدوى، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات التى ستتخذها الحكومة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فترة ما قبل عيد الفطر المبارك، خاصة وأن محال الملابس من المتوقع أن تشهد تكدسا كبيرا خلال هذه الفترة، ما قد ينتج عنه مزيدا من الإصابات بفيروس كورونا بسبب عدم المحافظة على التباعد الاجتماعي.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن محال الملابس بشكل عام تمثل خطورة فى انتشار العدوى، خاصة الخامات المصنع منها هذه الملابس، وطرق تعامل المواطنين معها، مشددا على ضرورة أن يكون هناك خطة عاجلة للوقوف على وضع آليات جديدة للتعامل مع هذه الأزمة التى قد تكون سببا فى دخولنا فى سيناريو غير مقبول فى أزمة كورونا.

وشدد عضو البرلمان، على أهمية العمل على زيادة وعى المواطنين، فى جميع وسائل الإعلام حول كيفية التعامل فى المناطق العامة، على أن يتم الالتزام بقدر الإمكان بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المنصوص عليها والحرص على التباعد الاجتماعى، وتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، وعدم التهاون فى الأخذ بها، مؤكدا أن التهاون سيقودنا لأزمة كبيرة نحن فى غنى عنها.

يذكر أن وزيرة الصحة هالة زايد، عرضت فى الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش فى ضوء عدم اليقين حول المدى الزمنى لاستمرار أزمة فيروس كورونا، حيث تقوم الخطة على اتباع كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة فى مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائى كل 14 يوما، للتصرف فى ضوء تلك النتائج، وتمت الإشارة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.