"مابيحبش خلفة البنات".. سيدة تتهم حماها بقتل حفيدته قبل إفطار رمضان



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

اتهمت ربة منزل تقيم بمدينة بيلا في كفر الشيخ، والد زوجها (حماها)، بقتل رضيعتها التي لم يتجاوز عمرها 6 أشهر، قبل دقائق من أذان مغرب رمضان، بسبب كراهيته لإنجاب البنات.

وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي قسم شرطة بيلا، بلاغًا من "ن. ع. م"، ربة منزل، وتقيم بمدينة بيلا، تتهم فيه والد زوجها "ه. م."، بقتل طفلتها.

وبررت اتهامها لوالد زوجها في المحضر، بقولها إنه "لا يحب إنجاب البنات، وبيكره خلفتهم، ومنذ إنجابها الطفلة تلاقي معاملة سيئة من جدها"، لافتة إلى احتفاظها بمقاطع مصورة بالهاتف المحمول، تثبت سوء معاملة الجد لحفيدته.

وأوضحت في المحضر رقم 852 لسنة 2020 إداري قسم شرطة بيلا، أنها اكتشفت آثار تعذيب على الطفلة أكثر من مرة، وقالت: "حماية قتلها بعد ما قال لي إنه هيأكلها الزبادي، واستغل انشغالي بتجهيز وجبة الإفطار، ووضع منديل في فمها، ما أدى إلى وفاتها".​