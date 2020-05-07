ضبط 18 ألف عبوة مواد غذائية فاسدة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت مباحث التموين في كفر الشيخ، الثلاثاء، 18 ألف عبوة مواد غذائية

منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لدى تاجر بإحدى قرى مركز قلين.

ووردت معلومات للعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين في كفر الشيخ، باتجار "ت. م. ع. خ."، 45 سنة، تاجر بقرية البكاتوش، في المواد الغذائية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة للمواطنين، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وداهمت حملة من مباحث التموين، ترأسها العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين في كفر الشيخ، مخزن ملحق بالمحل الذي يملكه التاجر، وضبطت 18 ألفا و654 عبوة مواد غذائية مختلفة الأنواع، ومنتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.