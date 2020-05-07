كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غبريسوس، للاستثمار في الصحة والوقاية دون تأخير، استعدادًا لظهور أوبئة جديدة، مشددًا: "يجب أن نكثف جهودنا استعدادا (للوباء) المقبل".

وقال "أدانوم"، وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية"، في مؤتمر صحفي، عبر الإنترنت: "لا يمكننا أن نستمر في البحث عن تمويل وسط حال من الهلع"، كما يحصل حاليا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت المدير العام للمنظمة، أن العالم ينفق سنويا 7 آلاف مليار دولار في القطاع الصحي، أي نحو 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدول، ورغم ذلك فان أكثر من 5 مليارات شخص لن يتلقوا الخدمات الصحية الأساسية العام 2030.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ظهر في البداية من مدينة ووهان بالصين، وانتقل بعدها إلى غالبية دول العالم، وأصاب حتى الآن نحو ثلاثة ملايين و818 ألف شخص، وقتل نحو 264 ألف شخص.

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وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة. وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.