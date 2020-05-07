شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 97 % من المصابين بكورونا في أيسلندا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن كبير خبراء علم الأوبئة في وزارة الصحة الأيسلندية ثورلفور جودنسون اليوم عن تعافي 97 في المئة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والإبلاغ عن إصابتين جديدتين فقط خلال الأسبوع الماضي. وأكد جودنسون في بيان تباطؤ انتشار الجائحة بأيسلندا, مشددًا على أنه من المهم للغاية توخي الحيطة والحذر لتقليل خطر تجدد تفشي الفيروس. وبدأت أيسلندا خلال الأسبوع الجاري بالرفع التدريجي لبعض القيود على التجمعات العامة مع ضمان احترام مسافة مترين بين الأشخاص. يشار إلى أن أيسلندا سجلت، حتى الآن، 1799 حالة إصابة بفيروس كورونا، تعافى منها 1750 شخصاً، بينما تم رصد 10 حالات وفاة.

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