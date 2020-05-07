«انقلاب قطر»..عضو الأسرة الحاكمة في قطر ينشر فيديو لحريق يلتهم مبنى القيادة العامة للجيش

نشر الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوثق لحظة تصاعد أدخنة كثيفة من مبنى القيادة العامة للجيش القطري.
وقال الشيخ "فهد" تعليقًا على الفيديو الذي نشره :"وزارة الداخلية وتلفزيون قطر وقناة الجزيرة والشيراتون والمخابرات قريبة جدًا من هذا المبنى".
و تداولت بعض وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين أنباء عنوقوع محاولة انقلاب في قطر، وانتشر هاشتاج #انقلاب_ في_ قطر على موقع "تويتر" بعدما وردت أنباء عن مناوشات شديدة في مدينة الوكرة الساحلية.
وقال موقع "112 إنترناشونال" إن أمير الدوحة، تميم بن حمد، أمر بإجراء تحقيق ضد شركات حمد بن جاسم، التي قد تكون متورطة في جرائم اقتصادية استعدادا لكأس العالم.
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