مجلس عمالة طنجة يرصد أزيد من 2 مليون درهم للتخفيف من تداعيات كورونا على الأسر المعوزة

أعلن مجلس عمالة طنجة- أصيلة، الأربعاء، تعبئة 2,88 مليون درهم، من أجل دعم جهود احتواء وباء كورونا المستجد، والتخفيف من تداعياته الاجتماعية.

وكشف بلاغ المجلس، أن الغلاف المالي المذكور يتوزع على 2,2 مليون درهم لشراء المواد الغذائية لفائدة الأسر المعوزة، والمتضررة من جائحة كورونا، إلى جانب مساهمة الرئيس، وأعضاء المجلس، ورؤساء اللجان بتعويضاتهم عن مهامهم الانتدابي ةلشهر مارس الماضي، والتي تصل إلى 83 ألف درهم، في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي أحدث بتعليمات ملكية.

وأضاف البلاغ نفسه، أن المجلس سيساهم بـ200 ألف درهم لاقتناء المواد المطهرة، لتعقيم شوارع وأزقة مدينة طنجة، وبـ 20 ألف درهم لاقتناء المواد المتعلقة بالوقاية الصحية، و200 ألف درهم لاقتناء الآليات المستعملة في رش الموارد المطهرة.

وثمن أعضاء مجلس عمالة طنجة أصيلة كل التدابير، والإجراءات المتخذة من أجل احتواء وباء كورونا، معربين عن دعمهم لها، وتعبئتهم، وانخراطهم الفعلي في كل المبادرات الرامية إلى التآزر، والتضامن في هذه الظرفية الصعبة.

وأشادوا بالمجهودات المبذولة من طرف والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، عامل عمالة طنجة- أصيلة، والسلطات المحلية على التضحيات الكبيرة للحفاظ على السلامة المواطنين.