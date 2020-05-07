 128 سعوديا غادروا اليوم مطار محمد الخامس الدولي في ثالث رحلة لإجلاء العالقين

غادر اليوم الأربعاء، 128 سعوديا مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، في اتجاه مطار الرياض، لتنتهي بذلك عملية ترحيل العالقين السعوديين بالمغرب، الذي التحقوا ببلدهم عقب إغلاق الحدوطد وتوقف حركة الطيران.

واستأنفت الرحلات الاستئنائية صوب مجموعة من الدول العربية، السعودية وقطر والبحرين، قبل أيام قليلة، بعدما غادر 700 خليجي مطار محمد الخامس الدولي، على متن 3 طائرات، بعد توقف اضطراري فرضته إجراءات الحجر الصحي، وإغلاق المغرب لحدوده وتوقيف حركة المطارات لمنع تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وغادرت الطائرة الأولى صوب السعودية على متنها 250 سعوديا، ثم طائرة ثانية ضمت العدد ذاته بعدها بثلاثة أيام، قبل أن تبرمج آخر رجلة اليوم الأربعاء.