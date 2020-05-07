الاتحاد الانجليزي “يجتمع” الجمعة لرسم خارطة طريق الكرة في زمن “كورونا”

يعقد الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اجتماعا، بعد غد الجمعة، لتدارس مواضيع إعادة عجلة الكرة إلى الدوران بعد توقف فرضته التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وكشفت صحيفة “ماركا” المتخصصة والواسعة الانتشار أن التوجه يسير نحو استئناف الدوري منتصف شهر يونيو في حال السيطرة على الجائحة، التي رفعت عددت الوفيات إلى 29 ألف حالة، جعلت بريطانيا في المركز الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد المصدر ذاته على كون الاجتماعات بين مسؤولي الاتحاد الانجليزي والمختصين في الطب جارية على قدم وساق للبحث عن صيغة تسمح باستئناف منافسات الدوري، مبرزا أن غوردن تايلور، رئيس جمعية لاعبي كرة القدم المحترفين بانجلترا، اقترح خوض المباريات على ملاعب محايدة وأن يدوم كل شوط أقل من 45 دقيقة.