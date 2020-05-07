شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يحبط تشريعًا يحد من قدرته بشن حرب على إيران والان نبدء بالتفاصيل
وقال "ترامب"، في بيان نشره البيت الأبيض: "لقد كان هذا قرارا مسيئا للغاية، طرحه الديمقراطيون في إطار استراتيجية لكسب انتخابات الثالث من نوفمبر من خلال تقسيم الحزب الجمهوري".
وأضاف: "القلة من الجمهوريين الذين صوتوا لصالحه فعلوا ما أرادوه (الديمقراطيون)".
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