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«ترامب» يحبط تشريعًا يحد من قدرته بشن حرب على إيران

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استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، حق النقض (الفيتو) لإحباط تشريع أقره الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ للحد من قدرة الرئيس على شن حرب على إيران، وذلك في الوقت الذي يشن فيه ترامب حملة تنطوي على ممارسة أقصى ضغط على ايران.

وقال "ترامب"، في بيان نشره البيت الأبيض: "لقد كان هذا قرارا مسيئا للغاية، طرحه الديمقراطيون في إطار استراتيجية لكسب انتخابات الثالث من نوفمبر من خلال تقسيم الحزب الجمهوري".

وأضاف: "القلة من الجمهوريين الذين صوتوا لصالحه فعلوا ما أرادوه (الديمقراطيون)".

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