شكرا لقرائتكم خبر عن «الإخوان» وميليشيات الإرهاب.. ذراع الطاغية لتنفيذ مؤامراته والان نبدء بالتفاصيل

يرتبط أردوغان بعلاقة قوية بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية؛ إذ انضم إلى الجماعة في شبابه، وظل على ولائه لها حتى الآن، وهو ما يظهر بدعمه اللا محدود للقيادات الإخوانية، حيث ساندهم بقوة في مصر قبل إسقاطهم في ثورة 30 يونيو 2013، وإضافة لدعمه الجماعات الإرهابية في سوريا، كذلك تنظيم داعش الإرهابي، وما يسمى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وكذلك دعمه لحركة حماس الإخوانية التي تسيء للقضية الفلسطينية في جميع مواقفها وعلاقاتها، خاصة مع النظام الإيراني، وتعيق جهود منظمة التحرير في توحيد الصف الفلسطيني، فهو الداعم الأبرز للإخوان وميليشياتهم في ليبيا، ورمى بثقل عسكري كبير للتصدي للجيش الوطني الليبي الذي يسعى لاستعادة السيطرة على أرضه، وتوحيد ليبيا، وفي ذات الوقت يعمل على استغلال «الإخوان» في عدد من الدول العربية منها تونس للتغلغل من أجل إبرام اتفاقيات اقتصادية، وفي المقابل تعد جماعة الإخوان الإرهابية أحد أبرز أذرع أردوغان من أجل تنفيذ مؤامراته لبث الفوضى بالمنطقة.