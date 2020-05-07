ترامب يستخدم الفيتو ضد قرار للكونغرس يحدّ من صلاحياته في القيام بعمل عسكري ضدّ إيران

استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الفيتو ضدّ قرار أصدره الكونغرس للحدّ من صلاحياته في القيام بعمل عسكري ضدّ إيران.
وقال ترامب في بيان إنّه استخدم الفيتو "لأنّه قرار مهين جداً طرحه الديموقراطيون في إطار استراتيجيتهم الرامية للفوز في الانتخابات المقرّرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر من طريق قسمة الحزب الجمهوري".
وكان الكونغرس بمجلسيه وجّه صفعة قوية إلى الرئيس الجمهوري في آذار/مارس حين أصدر هذا القرار الذي أيّدته المعارضة الديموقراطية وقسم من المشرّعين الجمهوريين.
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