جونسون: بريطانيا ستخفف بعض إجراءات الإغلاق بسبب كورونا الأسبوع المقبل



أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يعتزم تخفيف بعض قواعد الإغلاق بسبب "كوفيد 19" الأسبوع المقبل، لكنه حذر من أن رفع الإجراءات في وقت مبكر جدًا يمكن أن يعمق الأزمة الاقتصادية البريطانية.

وقال جونسون للبرلمان "نريد، إذا أمكننا ذلك، المضي قدماً في [رفع] بعض هذه الإجراءات يوم الاثنين"، مؤكداً أنه سيعلن عن التغييرات المقرر تنفيذها في خطاب يوم الأحد.

وتابع: "علينا أن نتأكد من أن البيانات ستدعم قدرتنا على القيام بذلك".

وأضاف جونسون أمام البرلمان أن الحكومة تعمل مع أحزاب المعارضة ومجموعات الأعمال والنقابات "للتأكد من الوصول إلى خطة إلغاء الإغلاق بشكل صحيح تمامًا".

وأوضح "ستكون كارثة اقتصادية على هذا البلد إذا سعينا إلى تخفيف هذه الإجراءات الآن، بطريقة تؤدي إلى ارتفاع ثانٍ في حالات العدوى".

وكانت بريطانيا قد سجلت 29 ألفا و427 حالة وفاة حتى يوم الثلاثاء، متجاوزة إيطاليا لتسجيل أعلى عدد من الوفيات في أوروبا الناتجة عن الفيروس.

وقدر محلل البيانات الصحية جيمي جينكينز أن العدد الإجمالي الحقيقي للوفيات هو أكثر من 54 ألف حالة، اعتماداً على ارقام الوفيات الموسمية الزائدة.

وتساءل زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر أمام البرلمان "هذا ليس نجاحًا، أو" نجاحًا واضحًا "... كيف وصل الأمر إلى هذا الحد؟"، مقتبساً عن ادعاء جونسون الأسبوع الماضي.

وقال ستارمر إن الكثير من الناس يعتقدون أن بريطانيا كانت سيئة الحظ للغاية لأنها كانت "بطيئة في الإغلاق، وبطيئة في اجراء الفحوصات، وبطيئة في تتبع [المخالطين]، وبطيئة في توريد معدات الحماية".

واعترف جونسون "بالإحصاءات المرعبة" للوفيات المرتبطة بكوفيد 19 في بريطانيا ودول أخرى.

وقال ستارمر "في هذه المرحلة، لا أعتقد أن المقارنات الدولية مجدية والبيانات لم تصل بعد لمستوى استخلاص النتائج التي نريدها".

وأضاف إن تعامله مع هذا الوباء "كان يحكمه هدف رئيسي واحد ... هو إنقاذ الأرواح وحماية خدمة الصحة الوطنية".

