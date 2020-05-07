تنزانيا تتجه لحل البرلمان نهاية مايو قبيل الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المجلس التشريعي التنزاني، الأربعاء، أنه من المقرر أن يصدر الرئيس التنزاني جون ماجفولي، قرارا في 29 مايو/أيار الجاري، بحل البرلمان بالبلاد قبيل الانتخابات العامة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن "وزير المالية التنزاني سيلقي خطاب الميزانية 2020-2021 يوم 20 من هذا الشهر"، وفقا للبيان.

وحدد البرلمان موعد مناقشة الميزانية في موعد مبكر عن المعتاد، والذي عادة ما يكون في يونيو/حزيران من كل عام، مشيرا إلى الاضطرابات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من دعوة حزب شاديما، أكبر حزب معارض في تنزانيا، أعضاءه بتعليق حضورهم جلسات البرلمان وسط مخاوف من الإصابة بفيروسات بين النواب.

ومن المتوقع أن يدخل ماجوفولي سباق الانتخابات للفوز بالرئاسة لفترة ولاية ثانية وأخيرة مدتها 5 سنوات في أكتوبر/تشرين الأول.