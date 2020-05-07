حاكم نيويورك ينتقد تخفيف "قيود كورونا" بولايات أمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقد أندرو كومو حاكم نيويورك، الأربعاء، الولايات التي تخفف إجراءات مكافحة فيروس كورونا وتعيد فتح الأنشطة الاقتصادية رغم معدلات الإصابة المرتفعة بالوباء، مؤكدا أنها "ترتكب خطأ".



ودعا كومو إلى اتخاذ مثل هذه القرارات بناء على الحقائق والبيانات وليس السياسة.

وقال كومو "بينما تظهر البيانات أن نيويورك تجاوزت الذروة في مكافحتها فيروس كورونا فحالات الإصابة تتزايد في باقي البلاد، ورغم ذلك خففت أغلب الولايات من القيود على الأعمال التجارية والأنشطة اليومية".

وأضاف "هناك ولايات تفتح (الأنشطة) بينما لا تزال (الإصابات) مستمرة.. أعتقد أن هذا خطأ".

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وأشار إلى تراجع عدد الحالات التي تدخل للمستشفى في نيويورك مصابة بفيروس كورونا المستجد بواقع 421 حالة، الأربعاء، لتصل إلى أقل من 9179، الثلاثاء، وهو أدنى مستوى في أكثر من 5 أسابيع.

وانخفض أيضا عدد الحالات التي تعتمد على أجهزة التنفس للبقاء على قيد الحياة.

وقال كومو "نعم.. خط المنحنى يهبط، وعدد حالاتنا يتراجع، إذا استبعدنا نيويورك من الأرقام المحلية فإن الأرقام في باقي البلاد ترتفع".