إصابة المتحدث باسم الرئيس البرازيلي بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مكتب المتحدث باسم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الأربعاء، إن الفحوص أثبتت إصابة المتحدث أوتافيو ‬دو ريجو باروس بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وأثار الإعلان عن مرض باروس مزيدا من الأسئلة حول مدى إمكانية تعرض الرئيس البرازيلي للإصابة بالفيروس.

وأوضح المكتب في بيان، أن باروس (59 عاما) يخضع حاليا للحجر الصحي في منزله، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، وتابع أن "العاملين ينتظرون في منازلهم نتائج فحوص كورونا".

وسجلت البرازيل، الأربعاء، 615 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 8536، في ارتفاع قياسي بالعدد اليومي لوفيات فيروس كورونا المستجد، ما يشير إلى أن البلاد لا تزال تخوض معركة شرسة مع الفيروس.

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والثلاثاء، قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 6935 إصابة جديدة بالفيروس المستجد منذ مساء الإثنين الماضي و600 وفاة، وبلغت الحصيلة السابقة 474 وفاة وكانت يوم 28 أبريل/نيسان الماضي.

وذكرت أن العدد الإجمالي لعدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قفز إلى 114715 والوفيات إلى 7921، ما يجعل البرازيل أكثر الدول تضررا بالفيروس في أمريكا اللاتينية.

وأكد واندرسون أوليفييرا، وهو مسؤول بارز في وزارة الصحة البرازيلية، في تصريحات للصحفيين مساء الثلاثاء، أن الوفيات الجديدة لم تقع بالضرورة في اليوم السابق، لكن تم تسجيلها رسميا خلال هذه الفترة.

وأضاف أن مختبرات خاصة أجرت أكثر من مئة ألف فحص، لكن الحكومة البرازيلية لم تسجل نتائجها رسميا.