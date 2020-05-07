الحكومة الهولندية تقول إنها ستبدأ تخفيف إجراءات العزل العام الأسبوع المقبل

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قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته يوم الأربعاء إن بلاده ستبدأ تخفيف إجراءات العزل العام الأسبوع المقبل، بعد مرور نحو شهرين على فرضها.
وسيتم الرفع التدريجي لقيود كورونا خلال الأشهر الأربعة القادمة. وحذر روته من أنه يمكن كبح عملية الإنهاء إذا بدأ فيروس كورونا المستجد الانتشار بسرعة أكبر.
وقال ”التحرك ببطء صوب فتح الاقتصاد والحياة العامة سيتيح لبلدنا فسحة زمنية للتطلع للأمام ووضع خطط للمستقبل. سنقوم بذلك في أسرع وقت ممكن، لكن من الأفضل أن نكون آمنين الآن بدلا من الندم لاحقا“.
وأضاف أن وضع الكمامات سيكون إلزاميا في وسائل النقل العام اعتبارا من أول يونيو حزيران.
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