بلجيكا: ارتفاع إجمالى الوفيات بسبب كورونا إلى 8339 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

أعلن المركز الوطنى للأزمات فى بلجيكا، أن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قد تسبب في وفاة 110 أشخاص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 8339 شخصًا.



وأوضح المتحدث باسم المركز البروفيسور إيف فان لا تيم - في مؤتمر صحفى، الأربعاء أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - أن معدلات المقبولين في المستشفيات تواصل انخفاضها تدريجيًا، ولا يزال 2849 من المصابين بالوباء يُعالجون فيها، منهم 646 مصابًا في وحدات العناية المركزة.

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ولاحظ المركز ارتفاع أعداد من يغادرون المستشفيات يوميًا مقارنة بمن يدخلون إليها بسبب إصابتهم بأعراض حادة لفيروس كورونا، حيث تم قبول 116 شخصًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مختلف مستشفيات البلاد، في الوقت الذي غادرها فيه 290 شخصًا.

ونوَّه المتحدث باسم المركز بأهمية انطلاق عمليات تتبع المصابين في البلاد، بالتوازي مع بدء إجراءات رفع الحظر تدريجيًا.

وألمح إلى أن دراسات حديثة أشارت إلى إمكانية ارتباط الإسهال بالإصابة بفيروس كورونا، داعياً المواطنين للانتباه لهذه الناحية.