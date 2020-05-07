البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة الكاظمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، حسبما ذكرت قناة العربية.



وفى وقت سابق رجح النائب عن تيار الحكمة العراقى علي البديري، عقد جلسة مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بحضور غالبية أعضاء المجلس، والتصويت على تمرير أغلب وزراء حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مشيرا إلى أن كتلتة ستحضر الجلسة بكامل أعضائها.

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وقال البديري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العراق يمر اليوم بظروف قاهرة لم يمر بها سابقا، من خلال اجتماع تحديات صحية بوباء كورونا واقتصادية وأمنية وسياسية، ناهيك عن التحديات الاقليمية"، مبينا أن "تكالب تلك الظروف يستوجب منا جميعا إنهاء مرحلة حكومة تصريف الأعمال، والذهاب إلى حكومة بصلاحيات كاملة لتمرير الموازنة التي تأخرت طويلا، ومواجهة جميع التحديات التي يعيشها البلد".

وأضاف البديري، أن العراق ذاهب إلى المجهول، وبدأنا نرى التأخير بصرف الرواتب لشرائح عديدة من العراقيين، والمخاطر تزداد يوما بعد يوم، بالتالي فإن المصالح العليا للبلد تستوجب حضور القوى السياسية الوطنية لجلسة اليوم، وإبعاد المصالح الضيقة وهو ما ذهبت إليه كتلة الحكمة التي قررت الحضور إلى جلسة اليوم بكامل أعضائها".

وأكد البديري، أنه "من خلال المعطيات التي لدينا فإن جلسة اليوم ستعقد بنصاب مكتمل من أغلبية أعضاء البرلمان، وسيتم التصويت على أكثر من ثلثي الكابينة الحكومية للمكلفة، مع ترك بعض الوزارات التي ما زالت عليها حوارات وخلافات إلى جلسة أخرى، كما حصل سابقا مع حكومة عادل عبد المهدي".