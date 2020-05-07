شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة المتحدث باسم رئيس البرازيل بفيروس "كورونا‎" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020 أعلن مكتب المتحدث باسم رئيس البرازيل جايير بولسونارو، أمس الأربعاء، أن الفحوص أثبتت إصابة المتحدث "أوكتافيو دو ريغو باروس" بفيروس كورونا ما يثير مزيدًا من الأسئلة حول مدى إمكانية تعرض الرئيس للإصابة بالفيروس.

وقال المكتب في بيان إن باروس (59 عامًا) يخضع حاليًا للحجر الصحي في منزله ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، وإن العاملين في المكتب ينتظرون في منازلهم نتائج فحوص كورونا.

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